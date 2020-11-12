Умер Роман Бондаренко, задержанный милицией после инцидента на "площади Перемен" в Минске

Минск, 12 ноября. Умер 31-летний Роман Бондаренко, задержанный милицией после инцидента на "площади Перемен" в Минске вечером 11 ноября. Эту информацию БелаПАН подтвердила его сестра.

Получить комментарий в Минзраве не удается — пресс-секретарь не отвечает на звонки и сообщения.

Конфликт произошел на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома, расположенного по улице Червякова, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение "диджеев Перемен". По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные люди и стали срезать бело-красно-белые ленты, которыми украшен двор. Местные жители пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Роман Бондаренко был задержан милицией и доставлен в УВД Центрального района.

Сегодня утром в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следует, что Бондаренко находится в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что он был доставлен в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позднее врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме.



Днем ГУВД Мингорисполкома сообщило, что по факту инцидента на улице Червякова проводится проверка. "11 ноября около 22.30 в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные. При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениями. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе. По данному факту в настоящее время проводится проверка", — говорилось в сообщении.