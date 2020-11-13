Евросоюз заявляет о готовности ввести дополнительные санкции в отношении властей Беларуси

Минск, 13 ноября. Европейский союз готов ввести дополнительные санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в Беларуси, говорится в заявлении, опубликованном 13 ноября на сайте Европейской службы внешних действий в связи со смертью Романа Бондаренко.

Евросоюз выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего белоруса. "12 ноября 31-летний Роман Бондаренко скончался после многочасовой операции в больнице Минска из-за серьезных травм, полученных, по сообщениям, в результате жестокого обращения со стороны одетых в штатское милиционеров, — говорится в заявлении. — Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только напрямую и насильственно осуществляли репрессии против собственных граждан, но и создали среду, где могут иметь место подобное беззаконие и насилие, игнорируя при этом не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегая жизнями".

Европейский союз солидарен со всеми жителями страны, которые "пострадали от действий белорусских властей после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа".

"ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых граждан Беларуси, — подчеркивается в заявлении. — Мы ожидаем, что власти прекратят насилие и преследования, немедленно и безоговорочно освободят всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключенных, проведут полное и прозрачное расследование всех нарушений и злоупотреблений в области прав человека, а также привлекут виновных к ответственности".

В заявлении отмечается, что Евросоюз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за репрессии и запугивание, и готов ввести дополнительные санкции.

31-летний Роман Бондаренко, задержанный милицией после инцидента на "площади Перемен" на улице Червякова в Минске вечером 11 ноября, скончался на следующий день.

11 ноября на символической "площади Перемен", во дворе жилого дома, где на трансформаторной будке постоянно появляется изображение "диджеев Перемен", произошел конфликт. По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми украшен двор. Местные жители пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан милицией и доставлен в УВД Центрального района.

Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке было указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме.

Следственный комитет утверждает, что при медицинском осмотре наряду с телесными повреждениями у пострадавшего была диагностирована алкогольная интоксикация. Однако телеграм-канал медработников "Белые халаты" разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, из которого следует, что Бондаренко был абсолютно трезв.