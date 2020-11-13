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Дата распечатки: 13.11.2020 13:45
 
13.11.2020 13:28 Фото

Минута молчания в память о Романе Бондаренко

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13 ноября ровно в 12.00 по всей стране прошла минута молчания в память о Романе Бондаренко.

Фото Вадима Замировского, Дмитрия Новожилова, БелаПАН.

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