13.11.2020 13:28 Фото
Минута молчания в память о Романе Бондаренко
13 ноября ровно в 12.00 по всей стране прошла минута молчания в память о Романе Бондаренко.
13 ноября ровно в 12.00 по всей стране прошла минута молчания в память о Романе Бондаренко.
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