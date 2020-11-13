БАЖ требует от силовиков вернуть редакции "Народной Воли" изъятый тираж последнего номера

Минск, 13 ноября. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выразила решительный протест против захвата силовиками сегодняшнего номера газеты "Народная Воля" и потребовала вернуть редакции изъятый тираж.

Как сообщалось, утром 13 ноября сотрудники милиции с помощью ОМОНа без предъявления документов и объяснений забрали весь тираж и увезли в Ленинское РУВД. Задержаны также водитель, который привез газету в редакцию из подмосковной типографии, и двое волонтеров. Руководству редакции не оставили никаких протоколов и актов изъятия.

"Мы рассматриваем действия силовиков как грубое нарушение законодательства о СМИ и процессуальных норм", — отмечается в заявлении БАЖ.

В ассоциации заявляют, что препятствия распространению "Народной Воли" являются продолжением кампании давления на журналистов и медиа, которая длится последние три месяца. "Напомним, что кроме "Народной Воли" лишены возможности печататься в стране "Комсомольская правда" в Белоруссии", "Свободные новости плюс" и "БелГазета". "Белсоюзпечать" и "Белпочта" отказываются распространять газеты, которые редакции смогли напечатать за рубежом. Теперь к этим проблемам присоединились и действия силовых структур, напоминающие открытую кражу", — отмечает БАЖ.

Белорусская ассоциация журналистов рассматривает действия органов власти и их должностных лиц в отношении перечисленных печатных изданий как "проявления цензуры и незаконные ограничения свободы СМИ".