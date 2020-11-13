Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/13/ru_1067895/
Дата распечатки: 13.11.2020 16:29
 
13.11.2020 15:58 Политика, Общество

БАЖ требует от силовиков вернуть редакции "Народной Воли" изъятый тираж последнего номера

Минск, 13 ноября. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выразила решительный протест против захвата силовиками сегодняшнего номера газеты "Народная Воля" и потребовала вернуть редакции изъятый тираж. 

Как сообщалось, утром 13 ноября сотрудники милиции с помощью ОМОНа без предъявления документов и объяснений забрали весь тираж и увезли в Ленинское РУВД. Задержаны также водитель, который привез газету в редакцию из подмосковной типографии, и двое волонтеров. Руководству редакции не оставили никаких протоколов и актов изъятия. 

"Мы рассматриваем действия силовиков как грубое нарушение законодательства о СМИ и процессуальных норм", — отмечается в заявлении БАЖ. 

В ассоциации заявляют, что препятствия распространению "Народной Воли" являются продолжением кампании давления на журналистов и медиа, которая длится последние три месяца. "Напомним, что кроме "Народной Воли" лишены возможности печататься в стране "Комсомольская правда" в Белоруссии", "Свободные новости плюс" и "БелГазета". "Белсоюзпечать" и "Белпочта" отказываются распространять газеты, которые редакции смогли напечатать за рубежом. Теперь к этим проблемам присоединились и действия силовых структур, напоминающие открытую кражу", — отмечает БАЖ. 

Белорусская ассоциация журналистов рассматривает действия органов власти и их должностных лиц в отношении перечисленных печатных изданий как "проявления цензуры и незаконные ограничения свободы СМИ".

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Пятница, 13 Ноябрь 2020, 16:29
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239