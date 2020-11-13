В ООН призвали Минск расследовать смерть Бондаренко и все сообщения о пытках

Минск, 13 ноября. Белорусские власти до сих пор ничего не сообщили о ходе и результатах расследования по обращениям о пытках и иных формах жестокого обращения с участниками акций протеста. Об этом говорится в опубликованном 13 ноября заявлении пресс-секретаря верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла.

"В августе мы выразили озабоченность по поводу того, что, по всей видимости, не было предпринято никаких действий по расследованию таких сообщений и привлечению виновных к ответственности, — отметил он. — Последние события только усиливают ощущение, что повсеместные нарушения прав человека, беспрепятственно происходящие во время акций протеста и в местах содержания под стражей, остаются безнаказанными".

"Мы напоминаем белорусским властям о полном запрете пыток и необходимости тщательного, независимого и беспристрастного расследования всех заявлений о нарушении прав человека, чтобы <…> предотвратить дальнейшее усугубление ситуации. Все задержанные за выражение своего несогласия или участие в протестах, забастовках и других мирных акциях должны быть немедленно освобождены, а обвинения против них сняты", — подчеркнул Колвилл.

Пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека также упомянул о смерти Романа Бондаренко. Смерть молодого человека, по его словам, привела к росту напряженности и новым протестам. "Власти заявили, что расследуют инцидент, но отрицают, что нападавшие на Бондаренко были из числа правоохранителей, — отметил он. — Мы призываем белорусские власти провести тщательное, прозрачное и независимое расследование этого инцидента и открыто представить его результаты. Если действительно было совершено преступление, виновный в смерти Романа Бондаренко должен быть привлечен к ответственности".

Колвилл подчеркнул, что управление "глубоко обеспокоено" текущей ситуацией в Беларуси, поскольку "власти продолжают использовать госаппарат в целях нарушения прав человека".

Он напомнил, что после президентских выборов 9 августа "белорусы по всей стране вышли на мирные массовые демонстрации, чтобы выразить свое недовольство", а в ответ столкнулись с "неоправданным или чрезмерным применением силы со стороны сотрудников правоохранительных органов".

"[Со дня выборов], по некоторым оценкам, было задержано более 25 тысяч человек, в том числе более тысячи — во время акций протеста 8 ноября в Минске и по всей Беларуси, — отметил официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека. — Многих задержанных обвинили в административном правонарушении, в некоторых случаях людей наказывали арестом до 15 суток, но власти стали все чаще привлекать людей к уголовной ответственности".

"Например, 231 человек, в том числе трое журналистов, задержанных 1 ноября, стали подозреваемыми по уголовному делу об организации и активном участии в действиях, "грубо нарушающих общественный порядок". По этому обвинению предусмотрено наказание до трех лет заключения", — констатировал Колвилл.

Он обратил внимание на то, что в последние недели с "необоснованными запретами и давлением" сталкиваются студенты и медики. Студентам, участвовавшим в акции в поддержку бастующих, "угрожали отчислением", с 26 октября "по меньшей мере 127 человек отчислили из учебных заведений, что поставило под угрозу их право на образование и перспективы трудоустройства".

"Также задержаниям подверглись медики, которые участвовали в цепях солидарности и маршах против насилия и жестокого обращения с участниками протестов, — напомнил пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека. — Во время мирной акции протеста 7 ноября в Минске не менее 57 медиков задержали спустя пять минут после начала демонстрации".

Колвилл также обратил внимание на сообщения о том, что банковские счета многих "жертв насилия и пыток, которые получили финансовую помощь от благотворительного фонда, заморожены по приказу властей".