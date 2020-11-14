Минск, 14 ноября. После гибели Романа Бондаренко министры иностранных дел европейских стран требуют от белорусских властей прекратить насилие.

БелаПАН собрал некоторые высказывания.

Екатерина Захариева (Болгария): "Шокирована трагической смертью Романа Бондаренко. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Мы поддерживаем требования белорусского народа о свободе и демократии и призываем к немедленному прекращению насилия против мирных протестующих".

Йеппе Кофод (Дания): "Мои глубочайшие соболезнования родным и друзьям Романа Бондаренко. Ужасная жестокость и репрессии белорусских властей против должны прекратиться. Дания готова ввести дополнительные санкции ЕС".

Иван Корчок (Словакия): "Смерть гражданина Беларуси Романа Бондаренко — еще одно свидетельство жестокости режима Лукашенко в отношении собственного народа, стремящегося к свободе и демократическим переменам. Репрессии должны быть немедленно прекращены. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям".

Пекка Хаависто (Финляндия): "В последние недели вырос уровень насилия со стороны властей в Беларуси. Основные права человека постоянно нарушаются, это недопустимо. Молодой человек погиб из-за безжалостного насилия. Мои соболезнования его семье и друзьям".

Томаш Петржичек (Чехия): "Роман Бондаренко стал еще одной жертвой жестоких репрессий белорусского режима. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям. Насилие должно прекратиться, а виновные в этом предстать перед судом".

Анн Линде (Швеция): "В ужасе и печали от жестокой смерти Романа Бондаренко в Минске. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям. Это продолжающееся насилие и репрессии против народа Беларуси совершенно неприемлемы".

В похожем ключе последние события в Беларуси прокомментировали США, Германия, Австрия, Литва, Латвия, руководство Евросоюза, ООН, "Международная амнистия" и др. ЕС заявил о готовности расширить санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в стране.

Вечером 11 ноября на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение "диджеев Перемен", — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан и доставлен в УВД Центрального района.

Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме. Вечером 12 ноября мужчина скончался.

Днем ГУВД Мингорисполкома сообщало, что по факту инцидента проводится проверка.

Следственный комитет утверждает, что при медицинском осмотре наряду с телесными повреждениями у пострадавшего была диагностирована алкогольная интоксикация. Однако телеграм-канал медработников "Белые халаты" разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, из которого следует, что Бондаренко был абсолютно трезв.

После известия о смерти Бондаренко на "площади Перемен" и в других местах Минска и страны люди стали собираться и зажигать свечи в память о нем. 13 и 14 ноября в разных городах Беларуси и зарубежья люди вышли на минуту памяти о Бондаренко, выстраивались в цепи солидарности. Сообщалось о разгоне и задержаниях участников акций в Бресте, Минске, Вилейке, Клецке, Слуцке (Минская область), Докшицах (Витебская область).

13 ноября во время интервью узкому кругу СМИ Беларуси и зарубежья Александр Лукашенко заявил, что поручил генеральному прокурору Андрею Шведу расследовать гибель Бондаренко. Лукашенко утверждал, что погибший был пьян: "У нас появилась практика, это уже больше месяца, в этих богатеньких прежде всего кварталах. Они вывешивали бело-красно-белые флаги и ленточки. Занавешивали там везде. Даже тросы натягивали от дома к дому и вывешивали эти, как у нас принято считать, коллаборационистские профашистские флаги, — сказал Лукашенко. — В этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал (на заборах, спортивных площадках), выскочили из домов. И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции все есть) из протестующих позвонил "карателям" в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Бондаренко. — БелаПАН.) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным".