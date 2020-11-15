В столице перекрыта улица Притыцкого

Минск, 15 ноября. В Минске перекрыта улица Притыцкого на участке от станции метро "Пушкинская" в сторону станции метро "Спортивная".

Как сообщают водители, весь автотранспорт направляют в объезд.

Некоторое время также был перекрыт большой подземный переход на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.

С самого утра по Минску проследовали большие колонны спецтехники, в том числе автомобили для разворачивания колючей проволоки, автозаки, водомет, сдвоенные автобусы (вероятно, для перевозки задержанных) и т.д.

В 10.35 метрополитен закрыл "в целях обеспечения безопасности пассажиров" станции первой линии метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", все станции второй линии от "Купаловской" до "Кунцевщины" включительно, а также все станции третьей линии метро ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь"). Поезда на данных станциях следуют без остановки.

На станции "Площадь Ленина" закрыт вход со стороны площади Независимости.

Около 9.15 в Минске отключили мобильный интернет.

В столице и других городах Беларуси планируется марш "Я выхожу", названный так в память погибшего минчанина Романа Бондаренко. Это будет четырнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.