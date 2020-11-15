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Дата распечатки: 15.11.2020 12:40
 
15.11.2020 11:58 Общество, Политика

В районе гостиницы "Орбита" силовики задерживают людей

Минск, 15 ноября. В районе гостиницы "Орбита" на проспекте Пушкина происходят точечные задержания.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, к стоянке гостиницы подъехал темно-синий микроавтобус, из него выскочили силовики в балаклавах и побежали за находившимися поблизости людьми. Несколько человек задержали и завели в микроавтобус.

К мемориалу Александра Тарайковского у станции метро "Пушкинская" также подъехал микроавтобус с силовиками. Люди оттуда разошлись, однако автобус остался стоять.

В 12.01 машины начали сигналить.

Улица Притыцкого, которая была перекрыта от станции метро "Пушкинская", вновь открыта для движения автотранспорта.

Со стороны "Орбиты" вдоль проезжей части у мемориала стоят две машины ГАИ, семь микроавтобусов и автозак.

Немногих собравшихся здесь людей задерживают силовики.

В столице и других городах Беларуси планируется марш "Я выхожу", названный так в память о погибшем минчанине Романе Бондаренко. Одним из мест его начала был назван мемориал Александра Тарайковского у станции метро "Пушкинская".

Это 14-й марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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