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Дата распечатки: 15.11.2020 14:10
 
15.11.2020 13:25 Общество, Политика

В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов

Минск, 15 ноября. В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов.

Очевидцы сообщают, что силовики применили минимум две светошумовые гранаты.

На проспекте Пушкина и прилегающих улицах, где находятся разрозненные группы протестующих (несколько тысяч человек), продолжаются массовые задержания.

Силовики, в том числе в полной амуниции, задерживают людей на улицах и прочесывают дворы. Некоторых при задержании бьют.

Под мостом на пересечении проспекта Пушкина с улицей Тимирязева стоит кордон из машин ГАИ.

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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