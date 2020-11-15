Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/15/ru_1068082/
Дата распечатки: 15.11.2020 14:11
 
15.11.2020 14:07 Общество, Политика

Больше тысячи человек собралось на "площади Перемен"

Минск, 15 ноября. Несмотря на противодействие силовиков, на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал погибшего 12 ноября Романа Бонадренко, – собралось более тысячи человек.

В районе проспекта Пушкина, на улицах Притытцкого, Лынькова и других продолжаются задержания и зачистки дворов силовиками.

По улице Лынькова от проспекта Пушкина двигаются много групп людей, машины сигналят.

Некоторые улицы перекрыты силовиками, в том числе пересечение улиц Богдановича и Кульман в сторону улицы Каховской.

Тем временем, сообщают правозащитники, уже задержано около 100 человек. Также задержания прошли в Бресте, Витебске, Гомеле, Новополоцке и Светлогорске

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 15 Ноябрь 2020, 14:11
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239