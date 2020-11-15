Силовики окружают собравшихся на "площади Перемен"

Минск, 15 ноября. По состоянию на 16.00 большие группы экипированных силовиков окружают собравшихся на "площади Перемен", где создан народный мемориал в память о погибшем Романе Бондаренко.

Ранее они временно отступили от протестующих. После этого часть демонстрантов разошлась через ближайшие дворы.

Tut.by сообщает, что "неадекватный мужчина разбил плитку, чтобы бросать ее в сторону силовиков, он же напал на корреспондента tut.by: попытался душить шнурком от редакционного бейджа". "Люди вокруг стали скандировать, что он провокатор, и вывели его с "площади Перемен", — говорится в сообщении.

Возле мемориала около 500 человек, которые не отходят. Они скандируют "Перестаньте убивать!", "Кто убил Рому?", "Вы должны нас защищать?", "Пошли вон, ты и твой ОМОН!", "За вашу и нашу свободу!", "Жыве Беларусь!", "Он служил с вами!".

В близлежащих дворах ведется зачистка. Корреспонденты БелаПАН видели не менее двух задержанных, которых вели силовики.

Сообщается об отключении стационарного интернета в районе событий.