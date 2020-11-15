Минск, 15 ноября. В Минске задержан редактор realt.by Владислав Кулецкий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Его доставили в Ленинское РУВД.

В Пинске (Брестская область) задержан журналист Андрей Якимуш.

Таким образом, сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Пинске в ходе акций протеста задержано 15 журналистов. Так, в столице задержаны журналисты БелаПАН Андрей Шавлюго и Юлия Котская, корреспондент Tribuna.cоm Александр Ивулин, фотограф Евгений Отцецкий, фотожурналист "Нашай Нівы" Александра Пилипович-Сущиц, журналистка Татьяна Гаврильчик.

В Гродно задержали корреспондента Hrodna.life Андрея Ломова, фотографа Евгения Бузука, журналиста autogrodno.by Михаила Кунцевича.

В Витебске задержаны фотожурналист tut.by и "Народной Воли" Алесь Пилецкий и журналист Игорь Матвеев.

В районе станции метро "Пушкинская" в Минске были задержаны корреспонденты ТАСС Юрий Шамшур и БелТА Андрей Покумейко. После проверки документов их отпустили.