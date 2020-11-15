Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/15/ru_1068113/
Дата распечатки: 15.11.2020 17:39
 
15.11.2020 17:04 Общество

Метрополитен сообщил о возобновлении работы закрытых станций

Минск, 15 ноября. Минский метрополитен сообщил о возобновлении работы с 16.55 всех закрытых станций.

С 10.35 "в целях обеспечения безопасности пассажиров" было закрыто 14 станций: три станции первой линии ("Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа"), семь станций второй линии ("Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная", "Пушкинская", "Спортивная", "Кунцевщина") и все четыре станции третьей линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь"). Кроме того, был закрыт один из двух входов на станцию "Площадь Ленина" (со стороны площади Независимости).

Метрополитен по воскресеньям традиционно закрывает часть станций в связи с акциями протеста. Сегодня основные события развернулись возле станции метро "Пушкинская".

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 15 Ноябрь 2020, 17:39
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239