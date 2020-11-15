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Дата распечатки: 15.11.2020 21:57
 
15.11.2020 20:55 Общество, Политика

Представитель БПЦ осудил уничтожение народного мемориала Романа Бондаренко

Минск, 15 ноября. Председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин на своей странице в "Фейсбуке" осудил сегодняшнее уничтожение силовиками мемориала Романа Бондаренко во дворе на улице Червякова в Минске ("площадь Перемен").

"Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог?.. В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?" — написал Лепин.

БелаПАН.

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