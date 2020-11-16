Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/16/ru_1068186/
Дата распечатки: 16.11.2020 14:40
 
16.11.2020 13:44 Общество, Политика

Станция метро "Площадь Ленина" закрыта, площадь Независимости, где планируют собраться участники Марша траура, оцеплена силовиками

Минск, 16 ноября. Станция метро "Площадь Ленина" закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки.

Станция закрылась незадолго до начала очередной акции протеста пенсионеров — Марша траура и акции солидарности медиков "Белый щит". "Пенсионеры Беларуси выходят сегодня почтить память всех невинно убитых! Почтить память Романа Бондаренко! Руки прочь от мирных граждан!" — говорится в анонсе марша.

Сбор участников марша объявлен у Красного костела на площади Независимости. За час до этого площадь была оцеплена силовиками и обнесена металлическими турникетами.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Понедельник, 16 Ноябрь 2020, 14:40
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239