Станция метро "Площадь Ленина" закрыта, площадь Независимости, где планируют собраться участники Марша траура, оцеплена силовиками

Минск, 16 ноября. Станция метро "Площадь Ленина" закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки.

Станция закрылась незадолго до начала очередной акции протеста пенсионеров — Марша траура и акции солидарности медиков "Белый щит". "Пенсионеры Беларуси выходят сегодня почтить память всех невинно убитых! Почтить память Романа Бондаренко! Руки прочь от мирных граждан!" — говорится в анонсе марша.

Сбор участников марша объявлен у Красного костела на площади Независимости. За час до этого площадь была оцеплена силовиками и обнесена металлическими турникетами.