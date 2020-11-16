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Дата распечатки: 16.11.2020 16:13
 
16.11.2020 15:43 Общество

В помощь врачам в поликлиники и больницы направлено более 2,5 тысячи студентов старших курсов медицинских вузов

Минск, 16 ноября. В помощь врачам в поликлиники и больницы направлено более 2,5 тысячи студентов старших курсов медицинских вузов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Соответствующий приказ подписан в Минздраве 6 ноября. 

В Минздраве утверждают, что это традиционная практика медуниверситетов. "Осенью или весной, с учетом ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, студенты старших курсов, которые получают высшее образование по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-психологическое дело", направляются в организации здравоохранения для участия в оказании медпомощи населению", — говорится в сообщении. 

В Минздраве напомнили, что весной студентов старших курсов и интернов уже привлекали к борьбе с COVID-19. 

Сроки привлечения студентов к участию в оказании медпомощи будут определены в каждом университете в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. 

Руководству университетов поручено обеспечить условия для самостоятельного освоения студентами пропущенного содержания образовательных программ. Речь идет о том, что оставшиеся до сессии темы курсов студенты должны освоить самостоятельно, в свободное от работы время, добавили в Минздраве. 

"Для подготовки студентов к работе с COVID-19 во всех университетах организованы временные симуляционные центры имитации "красной зоны". Эти центры необходимы для отработки студентами навыков оказания помощи пациентам с COVID-19, в том числе для обучения студентов правильному применению средств индивидуальной защиты", — рассказали в министерстве. 

На период участия в оказании медпомощи со всеми студентами, допущенными к этой работе, должны быть заключены трудовые договора, подчеркивается в сообщении. Речь идет о том, что студентам предоставляют право работать на должностях медработников, соответствующих уровню их теоретической подготовки и практических навыков. Оплата должна быть согласно занимаемой должности, включая надбавку за работу в условиях, связанных с COVID-19. 

В Минздраве отметили, что руководители учреждений здравоохранения совместно с ректорами медуниверситетов обязаны принять меры по обеспечению студентов, допущенных к оказанию медпомощи населению, необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

Помощь практическому здравоохранению со стороны студентов будет засчитана как производственная практика, а также учтена при распределении выпускников на рабочие места и студентов 5-х курсов в субординатуру, добавили в Минздраве. 

На 15 ноября в Беларуси вновь зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших. По данным Минздрава, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси на утро воскресенья достигло 114.185 (+1.315 за последние сутки), скончалось 1.046 (+7) человек.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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