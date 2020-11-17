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Дата распечатки: 17.11.2020 12:05
 
17.11.2020 11:28 Политика, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко о Литве и Польше: Занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого

Минск, 17 ноября. На совещании по внешней политике 17 ноября Александр Лукашенко высказался по поводу отношений с Литвой и Польшей.

"К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого", — цитирует Лукашенко неофициальный телеграм-канал его пресс-службы "Пул Первого".

"Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу — с теми, кто нас уважает), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях", — заявил Лукашенко.

В совещании участвуют министр иностранных дел Владимир Макей, премьер-министр Анатолий Головченко, а также руководство Администрации президента, обеих палат Национального собрания, Совета безопасности и КГБ.

БелаПАН.

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