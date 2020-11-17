Журналистка "Белсата" Екатерина Андреева осуждена на семь суток административного ареста

Минск, 17 ноября. Корреспондент телеканала "Белсат" Екатерина Андреева осуждена на семь суток административного ареста. Такое решение приняла судья суда Октябрьского района Минска Ольга Неборская, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Андреева признана виновной по статьям 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неподчинение требованиям сотрудников милиции) КоАП.

"Согласно протоколу Екатерину задерживали на улице и она принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии, хотя она с 12.00 до 17.30 находилась в квартире на Сморговском тракте на 14-м этаже, что подтвердил в суде свидетель — хозяин квартиры Дмитрий, — сообщает БАЖ. — Кате даже не дали ознакомиться с протоколом, она его впервые увидела в суде. Виноватой себя не признала и обвинила милиционеров, которые составляли протокол, в лжесвидетельствовании".

Андреева рассказала в суде, что ее задерживали в квартире, где выломали дверь и забежали около 10 спецназовцев. Они ничего не объясняли, велели собрать вещи и идти с ними. По словам Андреевой, насилия во время задержания к ней не применяли.

В РУВД, куда доставили журналистку, ей стало плохо и на машине скорой помощи ее доставили в 9-ю больницу. "Ничего серьезного не нашли, но прописали постельный режим, полный покой и обязательный визит к неврологу на следующий день", — уточняет БАЖ.