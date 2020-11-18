Задержанный 15 ноября в Минске журналист Игорь Карней осужден на 10 суток ареста

Минск, 18 ноября. Журналист Игорь Карней, задержанный в Минске 15 ноября, был осужден на 10 суток ареста. Родные узнали об этом постфактум, когда информация об аресте появилась напротив фамилии журналиста в списке заключенных, которые находятся в жодинском изоляторе.

15 ноября по всей Беларуси прошли акции памяти 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который был избит неизвестными на символической "площади Перемен" в Минске, доставлен в милицию, а оттуда — в больницу в состоянии комы. 12 ноября от полученных травм он скончался.

Во время памятных акций было задержано более тысячи человек, в том числе 18 представителей СМИ.



