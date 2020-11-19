Глава дипломатии ЕС: Ни одного евро из европейских денег больше не попадет к режиму Лукашенко
"Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Беларуси через различные неправительственные организации. Я не могу пока называть точные каналы, как будут переведены деньги, но будьте уверены, что Лукашенко не пойдет ни одного евро", — сказал Боррель на брифинге, видеозапись которого размещена на сайте Совета ЕС.
В ходе видеоконференции министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью введения третьего пакета санкций в отношении Беларуси.
Отвечая на вопрос о дальнейших санкциях, Боррель отметил: "Ситуация с Беларусью предельно ясна — нет никаких позитивных сигналов от режима Лукашенко, который продолжает отказываться от каких-либо обсуждений с ЕС, отказывается принять миссию ОБСЕ и продолжает осуществлять репрессии против народа. Я вижу, что в таких условиях ЕС обязан реагировать, используя все имеющиеся у него инструменты. Санкции — это один из них".
Боррель напомнил, что в санкционные списки ЕС включены уже более 50 белорусских чиновников, которых ЕС считает причастными к фальсификациям на выборах и репрессиям в отношении граждан.
"Сейчас мы должны перейти к более чувствительным мерам, ввести санкции в отношении компаний", — сказал глава европейской дипломатии.
По словам Борреля, страны ЕС должны внести предложения по новым санкциям. "Мы попросили их внести столько предложений, сколько они смогут, и я приложу все усилия, чтобы мы смогли как можно раньше ввести эти меры в действие", — сказал он.
Отвечая на вопрос, был ли заморожен хоть один счет в европейских банков тех чиновников, которые уже попали под санкции, Боррель сказал, что не владеет информацией. "Реализацией санкций занимается заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис", — отметил он.
Первый пакет санкций Евросоюз ввел в начале октября, включив в санкционный список 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.
Второй пакет санкций ЕС был принят 6 ноября. В новый список включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Сергей Аземша и Андрей Смаль, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков (ранее занимал должность первого заместителя главы СК), руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы "Альфа" (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
Таким образом, в санкционном списке ЕС этого года 59 человек. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. "Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список", — сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Стоит отметить, что с 2006 года санкции ЕС действуют в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям оппонентов власти в 1999—2000 годах.
29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, за фальсификацию выборов и нарушения прав человека, жестокое обращение с мирными демонстрантами. Санкции предусматривают запрет на въезд данных лиц на территорию Великобритании и Канады и заморозку их активов в этих странах. 6 ноября Канада объявила, что присоединяется к санкциям, которые в отношении Беларуси ввел Евросоюз.
К санкциям ЕС в отношении представителей белорусской власти также присоединилась Швейцария.