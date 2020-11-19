Палата представителей утвердила поправки в закон о гражданстве, в том числе о его лишении

Минск, 19 ноября. Палата представителей на заседании 19 ноября приняла во втором чтении изменения в закон "О гражданстве". Корреспондентов БелаПАН и других независимых СМИ не пускают на заседания парламента, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию.

"Документом предлагается закрепить принцип учета наилучших интересов ребенка, сократить срок непрерывного постоянного проживания иностранца до подачи заявления о приеме в гражданство с семи до пяти лет. Расширить перечень лиц, имеющих право на приобретение белорусского гражданства в упрощенном порядке, ввести новый для нашей страны институт — восстановление в гражданстве", — сообщила на заседании член постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Мария Василевич, слова которой приводит государственное агентство БелТА.

По ее словам, предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления. Исключить случаи, когда прекращение гражданства помогает лицу избежать ответственности за совершенное преступление. Василевич отметила, что нормы законопроекта предусматривают возможность утраты белорусского гражданства натурализованными гражданами вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. Василевич подчеркнула, что вопрос об утрате белорусского гражданства может инициироваться при совокупности серьезных оснований.

"Во-первых, речь идет только о тех лицах, которые нарушили взятые при приобретении гражданства обязательства соблюдать и уважать Конституцию Беларуси, — сказала она. — К ним относятся иностранцы или лица без гражданства, которые приобрели гражданство в результате приема в гражданство, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами Беларуси. Особо хочу обратить внимание на то, что норма об утрате белорусского гражданства не будет распространяться на граждан Беларуси, родившихся в пределах современной территории республики или являвшихся гражданами бывшего Советского Союза и получивших гражданство Беларуси".

По словам Василевич, участие лица в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси должно быть обязательно подтверждено наличием вступившего в законную силу приговора суда. "Несмотря на наличие перечисленных условий, человек может сохранить гражданство Беларуси, поскольку вопрос о его утрате будет рассматриваться в исключительных случаях, с учетом национальных интересов, коллегиально принимая во внимание личность гражданина, тяжесть содеянного, семейные и другие обстоятельства. Принятое решение может быть обжаловано в судебном порядке", — сказала Василевич.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность приобретения гражданства в порядке регистрации детьми, родившимися и постоянно проживающими в Беларуси, родители которых являются лицами без гражданства. Сужен круг тех, кто имеет право на восстановление в гражданстве.

Предусмотрено право на рассмотрение заявления о приобретении гражданства, даже если в период его рассмотрения лицо признано судом недееспособным. Также уточнен порядок приобретения гражданства в случае установления материнства или отцовства.