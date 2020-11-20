К санкциям ЕС в отношении Беларуси присоединились семь стран

Минск, 20 ноября. Семь стран присоединились к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении Беларуси. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном сегодня на сайте Европейской службы внешних действий. В числе этих стран — Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета [ЕС]", — сказал Боррель.

Первый пакет санкций Евросоюз ввел в начале октября, включив в санкционный список 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Второй пакет санкций ЕС был принят 6 ноября. В новый список включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Сергей Аземша и Андрей Смаль, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков (ранее занимал должность первого заместителя главы СК), руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы "Альфа" (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Таким образом, сейчас в санкционном списке ЕС 59 человек. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. "Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список", — сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Стоит отметить, что с 2006 года санкции ЕС действуют в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко, которые, по мнению ЕС, причастны к исчезновениям оппонентов власти в 1999—2000 годах.

29 сентября этого года Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, за фальсификацию выборов, нарушение прав человека и жестокое обращение с мирными демонстрантами. Санкции предусматривают запрет на въезд данных лиц на территорию Великобритании и Канады и заморозку их активов в этих странах. 6 ноября Канада объявила, что присоединяется к санкциям, которые в отношении Беларуси ввел Евросоюз.

К санкциям ЕС в отношении представителей белорусской власти также присоединилась Швейцария.

По итогам встречи 19 ноября глав МИД стран ЕС согласована подготовка третьего пакета санкций, который затронет не только физических, но и юридических лиц. По итогам встречи Боррель заявил, что Евросоюз больше не выделит ни одного евро режиму Александра Лукашенко, все предназначенные для Беларуси средства будут направлены на поддержку гражданского общества. "Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Беларуси через различные неправительственные организации. Я не могу пока называть точные каналы, как будут переведены деньги, но будьте уверены, что Лукашенко не пойдет ни одного евро", — сказал Боррель.