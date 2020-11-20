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Дата распечатки: 20.11.2020 12:04
 
20.11.2020 11:04 Фото

В Минске проходит прощание с Романом Бондаренко

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20 ноября в минском храме Воскресения Христова проходит прощание с Романом Бондаренко.

Фото Татьяны Коровенковой, Ольги Шукайло, БелаПАН.

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