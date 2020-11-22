Минск, 22 ноября. В разных районах Минска силовики задерживают участников воскресного марша.

Так, сообщается о задержании демонстрантов возле Национальной библиотеки и на Логойском Тракте.

Очевидцы сообщат в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств не только возле метро "Каменная Горка", но и в Малиновке и Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).

Как сообщалось, возле метро "Каменная Горка" были предположительно использованы светошумовые боеприпасы. Сразу после этого была закрыта станция метро "Каменная Горка".

По всему городу собрались сегодня группы и колонны протестующих, вышедших на Марш против фашизма. В некоторых районах тысячи людей вышли на улицы. Как сообщалось, участники протестов требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.