Минск, 22 ноября. В Минске закрыта станция метро "Петровщина".

Как сообщил телеграм-канал метрополитена, станция закрыта в 13.50 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют без остановки на данной станции.

Ранее (в 11.55) "в целях обеспечения безопасности пассажиров" на вход и выход закрыты станции первой линии метро "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", все станции третьей линии метро ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь").

В 13.20 закрыта станция метро "Каменная Горка" на проспекте Дзержинского, где для разгона протестующих были использованы светошумовые боеприпасы.

Таким образом, сейчас в Минске не работает уже 12 станций метро.