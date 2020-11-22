Минск, 22 ноября. Правозащитники сообщают о задержании более 30 человек в Минске в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен.

Список задержанных публикует spring96.org. В нем также имена и фамилии жителей Заславля и Новополоцка (по одному задержанному в каждом из городов).

Сегодня в столице и других городах проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

По всему городу собрались сегодня группы и колонны протестующих. Сообщения и фотосвидетельства о группах и колоннах людей поступают из большинства районов столицы, в числе которых Уручье, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Чижовка, Грушевка, Зеленый Луг, Серебрянка.

Большие колонны сформировались в столичных районах Малиновка и Уручье.

Очевидцы сообщат о задержании демонстрантов возле Национальной библиотеки, на Логойском Тракте, на площади Ванеева, улице Максима Танка, а также в районе метро "Спортивная".

Силовики разогнали колонну людей в Малиновке и группу протестующих в парке Павлова.

Также ГАИ перекрыла отрезки улиц Притыцкого, Богдановича (в сторону Немиги), проспекта Независимости, на который вышла колонна людей с улицы Калиновского.

Очевидцы сообщают в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств возле метро "Каменная Горка", в Малиновке, Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).

В Минске в течение нескольких часов поэтапно были закрыты 12 станций метро: "Петровщина", "Каменная Горка", "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь".

Также в Минске отключен мобильный интернет.

Около 9 утра в столицу со стороны микрорайона Уручье въехало несколько колонн специальной и военной техники. Часть техники, в том числе бронетранспортеры, были замечены на столичной кольцевой автодороге. Она направлялась в сторону проспекта Победителей.