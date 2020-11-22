Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/22/ru_1068939/
Дата распечатки: 22.11.2020 17:23
 
22.11.2020 16:23 Общество, Политика

В Минске в полном объеме восстановлена работа метрополитена и мобильного интернета

Минск, 22 ноября. В Минске после завершения основных воскресных акций протеста в полном объеме восстановлена работа метрополитена (в 16.10) и мобильного интернета (в 16.00).

Метрополитен "в целях обеспечения безопасности пассажиров" в 11.55 закрыл 10 станций: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа" (первая линия), "Немига", "Купаловская" (вторая), "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь" (вся третья).

В 13.20 была закрыта конечная станция второй линии "Каменная Горка". В это время возле нее силовики пытались разогнать протестующих с применением спецсредств. По этой же причине в 13.50 закрыли станцию первой линии "Петровщина".

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 22 Ноябрь 2020, 17:23
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239