В Минске в полном объеме восстановлена работа метрополитена и мобильного интернета

Минск, 22 ноября. В Минске после завершения основных воскресных акций протеста в полном объеме восстановлена работа метрополитена (в 16.10) и мобильного интернета (в 16.00).

Метрополитен "в целях обеспечения безопасности пассажиров" в 11.55 закрыл 10 станций: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа" (первая линия), "Немига", "Купаловская" (вторая), "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь" (вся третья).

В 13.20 была закрыта конечная станция второй линии "Каменная Горка". В это время возле нее силовики пытались разогнать протестующих с применением спецсредств. По этой же причине в 13.50 закрыли станцию первой линии "Петровщина".