В Минске и регионах прошли районные Марши против фашизма

Минск, 22 ноября. Десятки локальных Маршей против фашизма прошли 22 ноября в Минске и ряде других городов страны.

Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, протестующие изменили тактику: вместо одного марша организовали шествия в рамках районов и микрорайонов. Накануне в столице был также анонсирован сбор на площади Независимости, и это отвлекло часть силовиков для патрулирования центра города, включая площади Независимости, Октябрьская и Победы.

Традиционно для усложнения координации между протестующими по требованию властей была значительно снижена скорость мобильного интернета, частично закрыт метрополитен (12 станций, в том числе пять на первой линии, три — на второй и все четыре — на третьей), отменены некоторые остановки для наземного общественного транспорта (на центральном отрезке проспекта Независимости).

В некоторых районах силовики разогнали демонстрантов. Зафиксированы случаи применения спецсредств, в частности, возле станции метро "Каменная Горка", где была одна из точек сбора протестующих. Отмечены локальные стычки между собравшимися и силовиками, которые проходили с переменным успехом.

К 18.30 правозащитники установили имена 223 задержанных (неделю назад на это же время — 526). 196 из них задержано в столице, остальные — в Боровлянах (14), Пинске (6), Бресте, Гродно (по 2), Заславле, Ляховичах и Новополоцке (по 1).

В Минске задержания происходили у станций метро "Каменная Горка", "Пушкинская", "Восток", возле площади Бангалор, ТЦ "Рига", проспекта Дзержинского, "Минск-Арены", Уручья, Логойского Тракта, Калиновского и в других местах. Среди задержанных — медсестра РНПЦ детской хирургии Екатерина Волк-Карачевская, терапевт поликлиники № 26 Глеб Леоненко, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ "Мать и дитя", заместитель председателя Партии БНФ Дмитрий Солошкин (вместе с несовершеннолетним сыном; отпущены после составления протокола), музыкант группы "Аддис-Абеба" Тимур Рейзис, вокалист группы "Петля пристрастия" Илья Черепко-Самохвалов, 83-летний житель Заславля Максим Радин.

Марш против фашизма — 15-я воскресная акция после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.