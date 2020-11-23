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Дата распечатки: 23.11.2020 19:20
 
23.11.2020 18:15 Общество, Беларусь — Евросоюз, Политика

МВД Литвы: По особым гуманитарным причинам разрешен въезд в страну 653 белорусам

Минск, 23 ноября. По особым гуманитарным причинам разрешен въезд в Литву 653 гражданам Беларуси, сообщает Delfi со ссылкой на литовское Министерство внутренних дел. Из них 246 человек уже находятся в Литве, еще 53 попросили убежище.

Ведомство отмечает, что разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения МИД о приезде иностранцев в Литву по особым гуманитарным причинам, таким как "сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы". Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. Это правило действует для белорусов с 11 сентября.

"Протесты в Беларуси не успокаиваются уже четыре месяца, все больше людей хотят прибыть в Литву, и растет количество просящих убежище. Мы постоянно обеспечиваем слаженный процесс выдачи разрешений с тем, чтобы у людей не было препятствий прибыть туда, где они чувствуют себя в большей безопасности", — отметила исполняющая обязанности министра внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

Ведомство сообщает, что граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться за шенгенской визой в посольство в Беларуси, предоставив информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу непосредственно сотрудникам пункта пограничного контроля, а также в Службу охраны госграницы Литвы или в департамент миграции МИД. После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища — статус беженца или дополнительная охрана, а также выдается вид на жительство в Литве.

БелаПАН.

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