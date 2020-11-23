Лукашенко обсудил с министром обороны вопросы противодействия "деструктивным силам" и патриотического воспитания молодежи (дополнено)

Минск, 23 ноября. Вопросы противодействия "деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодежи" обсудил Александр Лукашенко 23 ноября с министром обороны Виктором Хрениным.

"Или не просто раскачать, а опрокинуть, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы".

"Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?" — задал Лукашенко вопрос главе Минобороны.

Отметив, что Хренин "достаточно времени" является министром обороны, он поинтересовался ситуацией в армии. "Мы за этот период прошли серьезный этап, нам пришлось и отмобилизовывать части, поднимать и выдвигать их на наиболее опасные направления, как нам тогда представлялось, да и сейчас. После всех наших мероприятий, увольнения в запас и призыва на срочную военную службу каково состояние Вооруженных сил, какие основные проблемы?" — поинтересовался Лукашенко.

"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?" — спросил он.

Лукашенко также поинтересовался у Хренина, где белорусским военнослужащим "придется в качестве миротворцев участвовать", каковы моральное, техническое и финансовое состояние миротворческого сегмента армии, кадровая работа в ВС и их финансовое положение.

В свою очередь Хренин заявил, что "ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая", армия готова к выполнению "задач по предназначению". "Мероприятия плана подготовки Вооруженных сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%", — заверил министр обороны.