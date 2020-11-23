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Дата распечатки: 23.11.2020 14:42
 
23.11.2020 13:54 Общество, Политика

В Минске закрыта станция метро "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости

Минск, 23 ноября. В Минске с 13.45 закрыта станция метро "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. Формулировка традиционная: "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

С площади Независимости по понедельникам начинается шествие пенсионеров (Марш мудрости) и врачей, которые протестуют против фальсификации итогов августовских президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

БелаПАН.

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