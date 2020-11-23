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Дата распечатки: 23.11.2020 14:42
 
23.11.2020 14:11 Политика, Общество

После 15-суточного ареста вышел на свободу корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин

Минск, 23 ноября. После 15-суточного административного ареста вышел на свободу корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин. Наказание он отбывал в Могилеве.

Авсеюшкина задержали 8 ноября возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk на проспекте Победителей в столице во время освещения Марша народовластия.

Под арестом остаются сотрудники БелаПАН Юлия Коцкая (19 ноября получила 8 суток за якобы участие в акции памяти Романа Бондаренко 15 ноября, до суда была освобождена), Андрей Шавлюго (17 ноября получил 15 суток по аналогичному обвинению, задержан 15 ноября, до суда находился в ИВС) и Максим Лаврецкий (18 ноября получил 15 суток, обвинялся в участии в марше пенсионеров 16 ноября, задержан в тот же день, до суда находился в ИВС).

14 ноября после 15-суточного ареста вышел на свободу журналист БелаПАН Павел Добровольский (обвинялся в участии в акции протеста 18 октября, задержан 30 октября).

БелаПАН.

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