Сотни пенсионеров вышли на очередной Марш мудрости в Минске

Минск, 23 ноября. Сотни пенсионеров 23 ноября вышли на очередной Марш мудрости в центре Минска.

Около 14.00 колонна, скандируя: "Это наш город!", "Фашисты", "Жыве Беларусь!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН", выдвинулась от костела Святых Симеона и Елены на площади Независимости в сторону Октябрьской площади. Многие участники марша обозначены бело-красно-белой атрибутикой, некоторые несут плакаты, например: "Ищу диалоговую площадку", "Лукашенко! В палате № 6 освободилась кровать" и др.

В это же время ГАИ перекрыла въезд на проспект Независимости со стороны улиц Бобруйской и Свердлова.

Сотрудники милиции через мегафон стали предупреждать участников марша о несанкционированном характере акции, но движению не препятствовали. По противоположной стороне проспекта колонну сопровождали микроавтобусы с тонированными стеклами.

Около 14.15, когда колонна участников Марша мудрости отошла от площади Независимости, метрополитен открыл для пассажиров второй вестибюль "Площади Ленина", который был закрыт с 13.45.

По сообщениям очевидцев, на пересечении Независимости и улицы Ленина дежурят силовики.

Около 14.30 ОМОН задержал девушку возле входа на станцию метро "Октябрьская". Колонна дошла до этой точки примерно в 14.35.