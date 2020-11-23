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Дата распечатки: 25.11.2020 17:49
 
23.11.2020 16:38 Политика, Общество

БАЖ требует немедленно освободить из-под стражи Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову

Минск, 23 ноября. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует немедленного освобождения из-под стражи журналисток и прекращения их уголовного преследования.

В опубликованном на сайте БАЖ заявлении отмечается, что на протяжении последних дней власти задержали и отправили в следственные изоляторы трех белорусских журналисток, выполнявших свои профессиональные обязанности.

Корреспондентка портала tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко (в статье она приводит свидетельство врача об отсутствии в крови Романа Бондаренко алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей).

Корреспондентки телеканала "Белсат" Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок", после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на "площади Перемен" в Минске 15 ноября.

Кроме них по уголовным делам проходят еще шесть журналистов, которые остаются на свободе: Артём Богославский, Дмитрий Буянов, Дмитрий Дмитриев, Дмитрий Кравчук, Егор Мартинович и Сергей Сацук.

По данным БАЖ, всего за время выборов и после них жертвами преследования стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест. "На 23 ноября 14 наших коллег находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам. За решеткой остаются и блогеры, задержанные еще в период избирательной кампании", — отмечает БАЖ.

Белорусская ассоциация журналистов обращает внимание, что "свобода выражения мнения и право на распространение информации гарантированы Конституцией Республики Беларусь и международно-правовыми обязательствами государства (в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах, ст. 19)".

БАЖ напоминает, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста наказуемо в уголовном порядке (ст. 198 УК). Кроме того, Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответственность за преследование граждан за критику (ст. 197) и другие преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (глава 23 УК).

Белорусская ассоциация журналистов также требует прекратить уголовное преследование и пересмотреть судебные постановления о привлечении к административной ответственности других журналистов и граждан, "осужденных за гарантированные Конституцией Республики Беларусь выражение своего мнения и распространение информации о происходящем в стране". Кроме этого БАЖ требует привлечь виновных в нарушении прав журналистов и граждан к ответственности согласно законам.

БАЖ призывает белорусскую и международную общественность поддержать эти требования.

Марина Носова, БелаПАН.

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