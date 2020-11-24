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Дата распечатки: 24.11.2020 18:14
 
24.11.2020 17:35 Политика, Общество

Количество политзаключенных выросло в Беларуси до 140 человек

Минск, 24 ноября. Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек — в связи с предъявлением им обвинений по статье 293 УК (массовые беспорядки), а также по ст. 342 (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). Общее количество политзаключенных выросло в Беларуси до 140 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

24 ноября правозащитные организации выступили с совместным заявлением в связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) Сергею Кривчене, Артему Медведскому, Евгению Курганову, Дмитрию Жебуртовичу, а также по статье 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Николаю Дедку, Алексею Самусенко, Киму Самусенко, Павлу Дрозду.

Преследование этих людей правозащитники расценивают как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента.

"Также отмечаем, что квалификация действий Кима Самусенко и Павла Дрозда по ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации), не может являться основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, даже при наличии этого состава преступления в их действиях", — говорится в заявлении.

Представители правозащитных организаций требуют от властей немедленно освободить из-под стражи и прекратить уголовное преследование перечисленных граждан, всех политзаключенных и тех, кто был задержан в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, а также прекратить политические репрессии в стране.

Правозащитники подчеркивают, что собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.

Правозащитники убеждены, что демонстранты не совершали действий, которые описаны в ст. 293 УК, поэтому их действия не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов, отметили они, "не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам".

"Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции", — говорится в заявлении.

Документ подписали восемь правозащитных организаций: центр "Весна", "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, инициативная группа "Идентичность и право", консультационный центр "Хьюман Константа".

БелаПАН.  

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