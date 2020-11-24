Правозащитники признали политзаключенными журналисток Борисевич, Андрееву и Чульцову

Минск, 24 ноября. Белорусские правозащитники признали политзаключенными задержанных журналисток Катерину Борисевич (tut.by), Катерину Андрееву ("Белсат") и Дарью Чульцову ("Белсат") и потребовали их немедленного и безусловного освобождения из-под стражи.

Правозащитные организации выступили 24 ноября с совместным заявлением, в котором отмечают, что на протяжении последних дней власти задержали и отправили в следственные изоляторы трех белорусских журналисток, выполнявших свои профессиональные обязанности.

Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко (ч. 3 ст. 178 УК). Она привела в статье слова врача об отсутствии в крови погибшего алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей.

Журналистки телеканала "Белсат" Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на "площади Перемен" в Минске 15 ноября.

"В связи с этим мы, представители белорусского правозащитного сообщества, отмечаем, что преследование журналисток со стороны белорусских властей связано с исключительно мирным осуществлением обвиняемыми свобод, гарантированных Конституцией и международными нормами в области прав человека — свободы выражения своего мнения, свободы слова и права на информацию", — говорится в заявлении.

В этом контексте правозащитники считают лишение свободы произвольным и политически мотивированным, а самих журналисток политическими заключенными в соответствии с п. 3.1 (а) Руководства по определению понятия "политический заключенный".

Представители правозащитных организаций Беларуси требуют немедленного и безусловного освобождения из-под стражи Катерины Борисевич, Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой и прекращения уголовного преследования в их отношении, а также немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения политических репрессий в стране.

Документ подписали правозащитный центр "Весна", Белорусская ассоциация журналистов, "Инициатива FORB", инициативная группа "Идентичность и право", "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

Таким образом, по данным правозащитников, на 24 ноября в Беларуси признаны политзаключенными 143 человека.