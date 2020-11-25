25.11.2020 16:35 Фото
Пресс-тур на кондитерскую фабрику "Коммунарка"
25 ноября состоялся пресс-тур на кондитерскую фабрику "Коммунарка".
На фото 4 — начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО "Коммунарка" Татьяна Пармон.
25 ноября состоялся пресс-тур на кондитерскую фабрику "Коммунарка".
На фото 4 — начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО "Коммунарка" Татьяна Пармон.
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