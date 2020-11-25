Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/25/media_kommunarka_vid/
Дата распечатки: 25.11.2020 17:14
 
25.11.2020 16:37 Видео, Общество

Пресс-тур на кондитерскую фабрику "Коммунарка"

25 ноября состоялся пресс-тур на кондитерскую фабрику "Коммунарка".

На видео — начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО "Коммунарка" Татьяна Пармон.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Среда, 25 Ноябрь 2020, 17:14
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239