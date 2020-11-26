Евродепутаты резко осудили ситуацию в Беларуси и призвали к расширению санкций

Минск, 26 ноября. На сессии Европарламента 26 ноября прошли срочные дебаты на тему "Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко", в ходе которых депутаты резко осудили репрессивные действия белорусских властей и призвали к расширению пакета санкций.

В ходе дебатов некоторые евродепутаты начинали свою речь словами "Я выхожу" (последнее сообщение Романа Бондаренко в двором чате — БелаПАН.) и заканчивали лозунгом "Жыве Беларусь!"

Выступая от имени фракции Европейской народной партии, евродепутат Андрюс Кубилюс заявил: "То, что совершает режим Лукашенко в отношении белорусских граждан, мы называем внутренним терроризмом. Что мы должны делать с режимом Лукашенко? То же самое, что и с другими террористическими режимами: жесткие экономические санкции в отношении государственных и частных компаний, которые важны для режима, санкции на операции в системе SWIFT, проведение международного трибунала и так далее".

Кубилюс подчеркнул, что санкции должны затронуть "не только террористический режим как таковой, но и тех, кто этот терроризм поддерживает". "Кремль должен знать, что если продолжит поддерживать террористический режим Лукашенко, санкции затронут также и Кремль", — сказал он.

Депутат Виола фон Крамон-Туабадель отметила: "10 ноября на символической Площади перемен молодой художник Роман Бондаренко был убит режимом Лукашенко. Роман не первая жертва этого режима, но это наша ответственность сделать так, чтобы он стал последней жертвой".

"В причастности к произошедшему с Бондаренко подозревают главу Федерации хоккея Беларуси, — продолжила она. — Но главный ответственный за произошедшее — сам Лукашенко. Он ответственен за более чем 100 политзаключенных в стране, за более чем 20 тысяч задержанных, за всех избитых, подвергшихся пыткам и жестокому обращению граждан. Он также ответственен за распространение лжи о Бондаренко и преследование смелых доктора и журналистки, которые опровергли эту ложь".

Крамон-Туабадель призвала ЕС продолжить поддержку белорусского народа, не оказывая при этом никакой финансовой поддержке властям страны, а также включить в санкционный список не только должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии в Беларуси, но и членов их семей. "Мы должны ввести секторальные санкции в сфере энергетики и химии, — сказала она. — А чемпионат мира по хоккею не должен пройти в Беларуси".

"Роман Бондаренко умер молодым и уже никогда не увидит Беларусь свободной и независимой, — сказал глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь. — Все это происходит не в каком-то отдаленном месте. Это происходит прямо сейчас у нас на пороге в последней диктатуре Европы. Все это реальные жизни реальных людей. Это реальная битва за свободу и достоинство. У меня есть чувство, что со стороны ЕС пока разговоров больше, чем действий".

Докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси Петрас Ауштрявичюс отметил, что ЕС должен продолжать поддерживать белорусский народ в его борьбе за свободу, демократию, достоинство и право выбирать свою судьбу. "Мы скорбим по молодой потерянной жизни, — подчеркнул он. — Но сколько еще тысяч смелых белорусов должны быть замучены, пока мы начнем действовать. Быстрота наших действий — это все, что имеет сейчас значение. Поддержка ЕС должна немедленно оказываться белорусскому гражданскому обществу. Мы должны поддержать процесс документирования и расследования тех преступлений, которые совершил режим, и взаимодействовать с международными институтами для того, чтобы все виновные были привлечены к ответственности".

Ауштрявичюс призвал, чтобы новые санкции ЕС "были направлены на связанные с Лукашенко компании и бизнесменов". "Чем дольше мы оттягиваем эти действия, тем больше молодых людей, как Роман Бондаренко, могут быть убиты. Готовы ли мы заплатить такую цену за свое бездействие?" — сказал он.

Евродепутат Мириам Лексман призвала создать миссию Европарламента высокого уровня, которая "будет содействовать прекращению насилия, освобождению политзаключенных и началу национального диалога по выходу из кризиса".

Присутствовавший на заседании комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич отметил, что в последние три месяца в Беларуси наблюдается "беспрецедентный уровень репрессий". Он напомнил, что Евросоюз не признал итоги президентских выборов и более не считает Александр Лукашенко легитимным президентом.

Вместе с тем Ленарчич подчеркнул, что официальный Минск не принял предложения по оказанию международной помощи для урегулирования политического конфликта в стране и началу диалогу с обществом.

Ленарчич отметил, что ЕС оказывает и продолжит оказывать поддержку белорусскому гражданскому обществу и СМИ.

Он также сообщил, что ведется активная работа по подготовке третьего пакета санкций в отношении Беларуси. "Еврокомиссия уже направила свои предложения Совету ЕС", — подчеркнул Ленарчич.