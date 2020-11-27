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Дата распечатки: 27.11.2020 16:29
 
27.11.2020 16:01 Экономика

Глава Россельхознадзора обратился к белорусской стороне с просьбой усилить лабораторный контроль отправляемой в РФ продукции животноводства

Минск, 27 ноября. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился к белорусской стороне с просьбой усилить лабораторный контроль продукции животноводства, отправляемой в РФ. Как сообщила пресс-служба российского ведомства, об этом шла речь 26 и 27 ноября в ходе онлайн-переговоров Данкверта с вице-премьером Беларуси Александром Субботиным.

Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок.

По итогам переговоров 30 ноября снимается ограничение на ввоз в Россию продукции шести предприятий: Полоцкого молочного комбината (цельномолочной продукции, сухой молочной продукции, масла, творога и творожной продукции, сыра), Пружанского молочного комбината (сухой молочной продукции), Лунинецкого молочного завода (масла и сухой молочной продукции), 1-й Минской птицефабрики (пищевой яичной продукции, мяса птицы и субпродуктов), агрокомбината "Колос" (мяса птицы и ее субпродуктов, готовых мясных изделий и консервно-паштетной продукции из птицы), предприятия "Беловежские деликатесы" (готовых мясных изделий и полуфабрикатов из свинины, за исключением продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней).

Ввоз в Россию продукции этих предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.

Ранее пресс-служба белорусского правительства сообщила о снятии ограничений с 27 ноября на поставку молочной продукции четырех предприятий: производственных филиалов предприятия "Савушкин продукт" в Березе и Иванове, Слуцкого сыродельного комбината и "Беллакта".

Марина Носова, БелаПАН.

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