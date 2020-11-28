Солигорский "Шахтер" впервые за последние 15 лет стал чемпионом Беларуси по футболу

Минск, 28 ноября. Солигорский "Шахтер" впервые после 2005 года стал чемпионом Беларуси по футболу.

28 ноября в заключительном туре 30-го национального первенства солигорцы обошли лидировавший БАТЭ, победив на своем поле "Минск" со счетом 4:2. Борисовчане не смогли удержать первую строчку из-за выездной ничьей с минским "Динамо" (0:0). У БАТЭ второй год подряд второе место.

Бронзовые медали у впервые взошедшего на пьедестал жодинского "Торпедо-БелАЗа". К ним команду привел бывший главный тренер БАТЭ, молодежной и национальной сборных Юрий Пунтус.

Четвертое место у прошлогоднего чемпиона брестского "Динамо". Итоговое положение в первом квартете (после 30 туров): "Шахтер" — 59 очков, БАТЭ — 58, "Торпедо-БелАЗ" — 56, "Динамо" Бр — 54.

Покидают высшую лигу бобруйская "Белшина" и "Смолевичи". Их сменят победители турнира в первой лиге "Спутник" (Речица) и "Гомель". Занявший 14-е место в топ-дивизионе "Слуцк" сыграет переходные матчи с минскими "Крумкачамі" (3-е место в первой лиге).

Справка БелаПАН. 15 чемпионских званий на счету БАТЭ (1999, 2002, 2006—2018), семь — у минского "Динамо" (1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995, 1997, 2004), по два — у мозырской "Славии" (1996, 2000) и солигорского "Шахтера" (2005, 2020), по одному — у могилевского "Дняпра" (1998), бобруйской "Белшины" (2001), "Гомеля" (2003) и брестского "Динамо" (2019).