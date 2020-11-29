Силовики задерживают участников маршей в Минске и других городах

Минск, 29 ноября. В ряде районов Минска и некоторых других городов страны силовики задерживают участников Марша соседей.

Так, телеграм-каналы публикуют видео и фотографии, а также свидетельства очевидцев о задержаниях в районе столичной улицы Матусевича, вблизи метро "Могилевская", на улице Калиновского, где задержания проводили силовики с оружием.

Также сообщается, что в поселке Боровляны под Минском силовики использовали против участников марша спецсредства (по предварительным данным, светошумовую гранату), некоторые протестующие задержаны.

Также задержаны участники акции в Барановичах.

В Жодино силовики разогнали людей, вышедших на воскресную акцию сторонников перемен.

В столичном районе Уручье вновь сформировалась большая колонна демонстрантов. Также многочисленная колонна протестующих собралась в районе Каменная Горка.

Люди вышли на локальные марши также на улицы Розы Люксембург, Романовская Слобода, Филимонова, Слепянка, в районах Лошица и Курасовщина.

Также на марши в жилых районах вышли жители Дзержинска, Фаниполя, Новополоцка, Лиды, Ракова, Заславля и других городов.