Правозащитники сообщают о задержании не менее 45 человек в Минске, Боровлянах, Витебске

Минск, 29 ноября. Правозащитники сообщают о задержании (на 15.00) не менее 45 человек в Минске, в поселке Боровляны вблизи столицы и в Витебске в ходе очередных акций сторонников перемен. Список задержанных публикует spring96.org.

Телеграм-каналы публикуют видео и фотографии, а также свидетельства очевидцев о задержаниях в районе улицы Матусевича, вблизи метро "Могилевская", на улице Калиновского, где задержания проводили силовики с оружием.

В Малиновке большую колонну протестующих встретили силовики. Люди с поднятыми руками скандировали "Уходи!".

В Домбровке колонну разогнали, однако через некоторое время люди вновь собрались, чтобы продолжить марш.

В Лошице зафиксированы жесткие задержания. В этот район также приехал водомет.

В поселке Боровляны под Минском на протестующих распылили газ. Также сообщается, что здесь силовики использовали против участников марша спецсредства (по предварительным данным, светошумовую гранату).

Газ против демонстрантов применили на Партизанском проспекте в районе универмага "Беларусь", где также собралось много людей.

В столичном Уручье, где сформировалось сразу несколько больших колонн, прошли задержания протестующих. Люди также вышли на проезжую часть улицы.

Также демонстранты вышли на проезжую часть дороги в районе Сухарево.

Часть улиц в Минске перекрыта сотрудниками ГАИ.

В районе улицы Воронянского силовики преследуют людей во дворах.

В районе "Маяк Минска", где также собралось много людей, закрыли торговый центр "Дана Молл". Посетители центра сообщают, что их не выпускают наружу.

В Жодино задержана местная жительница с бело-красно-белым флагом.