Задержана фотокор газеты "Новы Час" Яна Трусило

Минск, 29 ноября. В ходе сегодняшних акций протеста задержана фотокорреспондент негосударственного еженедельника "Новы Час" Яна Трусило. Она доставлена в УВД Ленинского района Минска, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

1 ноября Трусило была задержана в столице на Марше против террора и на следующий день получила 13 суток административного ареста на основании протоколов по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение милиции).

По данным правозащитников на 18.35, во время сегодняшних маршей в целом по стране задержано не менее 218 человек. Телеграм-канал волонтеров "Списки задержанных" называет цифру 226.