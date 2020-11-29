Журналистка tut.by Катерина Борисевич остается под стражей

Минск, 29 ноября. Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич не вышла на свободу через десять суток после задержания в рамках уголовного дела по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Это означает, что ей предъявлено обвинение, предполагают коллеги.

Сначала Борисевич содержалась в СИЗО КГБ, затем ее перевели в СИЗО № 1.

Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого до смерти Романа Бондаренко, что противоречило заявлениям властей. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин.

Белорусские правозащитники признали Борисевич политзаключенной. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Сорокина и Борисевич узниками совести.

27 ноября во время посещения 6-й больницы Минска Алеыксандр Лукашенко заявил: "Наутро Сорокин этот сбрасывает на tut.by — tut.by, да? — сбрасывает документ фальсифицированный, что у него ноль промилле. И вот некоторые тут стоят, постятся с этим "ноль промилле". Ты зачем это делаешь, зачем ты фальсифицируешь факты? Ну был выпивший, был пьяный. Зачем?"