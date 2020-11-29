Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/29/ru_1069733/
Дата распечатки: 29.11.2020 19:01
 
29.11.2020 18:48 Политика, Общество

Журналистка tut.by Катерина Борисевич остается под стражей

Минск, 29 ноября. Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич не вышла на свободу через десять суток после задержания в рамках уголовного дела по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Это означает, что ей предъявлено обвинение, предполагают коллеги.

Сначала Борисевич содержалась в СИЗО КГБ, затем ее перевели в СИЗО № 1.

Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого до смерти Романа Бондаренко, что противоречило заявлениям властей. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин.

Белорусские правозащитники признали Борисевич политзаключенной. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Сорокина и Борисевич узниками совести.

27 ноября во время посещения 6-й больницы Минска Алеыксандр Лукашенко заявил: "Наутро Сорокин этот сбрасывает на tut.by — tut.by, да? — сбрасывает документ фальсифицированный, что у него ноль промилле. И вот некоторые тут стоят, постятся с этим "ноль промилле". Ты зачем это делаешь, зачем ты фальсифицируешь факты? Ну был выпивший, был пьяный. Зачем?"

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 29 Ноябрь 2020, 19:01
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239