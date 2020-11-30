МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать национальные визы белорусам, пострадавшим от нарушения прав человека

Минск, 30 ноября. МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать литовские национальные визы белорусам, которые пострадали от нарушения прав человека.

Как сообщает портал ru.delfi.lt, соответствующий проект постановления должен быть рассмотрен на этой неделе на заседании литовского правительства. Согласно документу, в случае предоставления мотивированных заявлений о невзимании консульского сбора национальные литовские визы будут выдаваться бесплатно.

"По причине применяемого властями насилия и совершенных нарушений прав человека в Литву прибывает все больше граждан Беларуси", — говорится в обращении МИД Литвы к правительству. Многие из них въезжают в Литву, получив особое разрешение главы МВД Литвы в связи с гуманитарными основаниями и обладая шенгенской визой. Но в случае, если они хотят законно оставаться в Литве на более длительный срок, они должны получить долгосрочные национальные визы.

Сейчас, отмечает литовский МИД, решение о взимании консульского сбора при обращении за национальной литовской визой белорусских граждан, пострадавших от репрессий, в консульские и дипломатические представительства Литвы принимает глава этого представительства.

По данным МВД Литвы, по особым гуманитарным причинам разрешен въезд в Литву 653 гражданам Беларуси. Из них 246 уже находятся в Литве, еще 53 попросили убежища.