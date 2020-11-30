Сегодняшний Марш мудрости в Минске не обошелся без задержаний

Минск, 30 ноября. В Минске традиционная акция пенсионеров по понедельникам — Марш мудрости 30 ноября не обошлась без задержаний. Телеграм-каналы размещают фото и видео, на которых пожилых людей окружают силовики в полной амуниции и ведут в автобусы.

Несколько сотен демонстрантов собрались в 14 часов у Красного костела и отправились колонной по проспекту Независимости. Участники несли бело-красно-белые флаги и ленточки, цветы, а также плакаты с надписями "Я выхожу", "Сынок, не бей меня!", "Бабушки и дедушки, идем до Победы!", "Свободу врачам и журналистам. А сам иди вон!" и другими. Во время движения демонстранты пели "Священную войну", скандировали "За что убили Рому?" и другие антиправительственные лозунги.



Колонну сопровождали многочисленные силовики и милицейские микроавтобусы. На пересечении проспекта с улицей Володарского сотрудники ОМОН перекрыли дорогу и разделили участников марша на две части. Одна колонна двинулась в обход по улицам Володарского, Романовская Слобода и Городской Вал, вторая — продолжила движение по проспекту Независимости и улице Ленина. Силовики перекрывали улицы еще несколько раз и разбивали колонну на части.

Судя по видео, которые публикуют очевидцы, силовики окружили пожилых людей на проспекте Независимости в районе ГУМА и на улице Володарского, возле СИЗО. Нескольким участникам марша стало плохо, приехала скорая помощь. Примерно тогда же начались задержания. До места назначения — площади Якуба Коласа удалось добраться небольшой группе демонстрантов.

По сведениям БелаПАН, задержана работавшая на марше журналистка информагентства РИА Новости Татьяна Ильясова.

Марши пенсионеров проходят в Минске регулярно с 5 октября.