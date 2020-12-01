Спецдокладчик ООН: Белорусское правительство активно мешает защите прав человека в стране

Минск, 1 декабря. Белорусское правительство активно мешает продвижению и защите прав человека в стране, заявила специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен на заседании подкомитета Европарламента по правам человека 1 декабря.

Подкомитет Европарламента обсудил ситуацию в Беларуси и международные усилия по расследованию нарушений прав человека в стране после президентских выборов. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

Первым выступил докладчик по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфганг Бенедек, который сообщил о выводах и рекомендациях, содержащихся в подготовленном им докладе.

В частности, отметил он, в документе говорится о том, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы, имели "очевидные недостатки и не отвечали основным требованиям, установленным на основе мониторинга предыдущих выборов". "Что касается нарушений прав человека, совершаемых белорусскими силами безопасности в ответ на мирные демонстрации и протесты, то они носили массовый и систематический характер и, к сожалению, все еще продолжаются", — сказал Бенедек. Он подчеркнул, что задержания протестующих носят массовый и произвольный характер, к ним применяются пытки и жестокое обращение.

Бенедек отметил, что в соответствии со своим мандатом сделал ряд рекомендаций белорусскому правительству, ОБСЕ и международному сообществу. "Республике Беларусь рекомендовано организовать новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами и при своевременном приглашении международных наблюдателей, — сказал Бенедек. — Что касается ситуации с правами человека в Беларуси, рекомендовано немедленно прекратить любое насилие против мирных протестующих, а также безо всяких условий освободить всех заключенных, задержанных по политическим мотивам, включая участников протестов".

Докладчик рекомендовал правительству страны начать полноценный диалог со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей гражданского общества и Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Кроме того, он предложил провести расследование всех случаев пыток и жестокого обращения с задержанными, непропорционального применения силы и оружия сотрудниками силовых органов.

Он также напомнил о своей рекомендации международному сообществу учредить независимый международный орган в целях тщательного расследования нарушений прав человека в контексте президентских выборов в Беларуси с участием экспертов-криминалистов, чтобы тщательно задокументировать все случаи нарушений для дальнейших судебных разбирательств с целью привлечения к ответственности всех виновных.

Анаис Марен отметила, что, несмотря на все усилия по установлению диалога с официальным Минском, белорусские власти отказываются от сотрудничать с ней. Она напомнила, что в ее докладах за 2019 и 2020 годы, которые были подготовлены для Генассамблеи ООН, говорилось о системных проблемах в белорусском законодательстве, включая избирательное, которые могут привести к нарушениям прав человека. "К сожалению, это подтвердилось тем развитием событий, которые произошли в этом году", — сказала Марен.

Она также подчеркнула, что белорусские власти упорно игнорируют все сделанные рекомендации, выполнение которых могло бы способствовать улучшению ситуации. "Я пришла к выводу, что данное правительство активно мешает продвижению и защите прав человека в Беларуси, — сказала Марен. — Жертвы такой политики известны — общественные и политические активисты, правозащитники, независимые журналисты, которые пытаются реализовать свое право на активное участие в общественной жизни. Развитие событий в последние месяцы в Беларуси показывает, что нарушается не только их право на свободу слова и собраний. Большинство из них столкнулись с произвольными задержаниями и арестами, преследованием, запугиванием и насилием. Вместе с медицинскими работниками, блогерами и студентами они оказались на передовой мирных протестов".

Спецдокладчик также отметила, что право на свободу собраний является фундаментальным правом человека и может быть ограничено в небольшом количестве случаев, которые перечислены в ст. 29 Международного пакта о гражданских и политических правах. "Все другие ограничения и тем более подавление при помощи насилия, что мы наблюдаем в Беларуси, недопустимы, — сказала Марен. — Называть эти акции "несанкционированными" — это злоупотребление, а заявлять, что они контролируются внешними силами, — циничная тактика отрицания. Как эксперт, который занимается изучением Беларуси уже более 12 лет, могу с уверенностью заявить, что гражданское общество в Беларуси проснулось и большинство белорусов хотят отстаивать свои права".

Она также обратила внимание, что власти активно используют административный арест в отношении участников акций протеста, несмотря на вторую волну COVID-19 и без соблюдения соответствующих мер безопасности. "Согласно сообщениям правозащитников, 80% задержанных, вероятнее всего, заражаются COVID-19 во время отбытия ареста", — сказала спецдокладчик.

Марен призвала международное сообщество совместными усилиями добиваться того, чтобы белорусские власти выполнили рекомендации по улучшению ситуации в стране.

Юрист-правозащитник, эксперт Международного комитета по расследованию пыток Евгения Андреюк отметила, что уровень насилия в Беларуси в отношении граждан не снижается. Она напомнила про гибель Романа Бондаренко и подчеркнула, что возбуждено уголовное дело в отношении врача Артема Сорокина и журналистки портала tut.by Катерины Борисевич, которые сообщили, что в крови Бондаренко не было алкоголя.

"В ходе акций протеста в это воскресенье сотни были задержаны, были задержания и вчера во время марша пенсионеров. Некоторые из задержанных уже получили по 15 суток ареста, — сказала Андреюк. — К сожалению, продолжаются и политически мотивированные суды. Сегодня начался еще один суд в отношении трех человек, которые написали "Не забудем" на тротуаре возле места гибели Александра Тарайковского".

Она отметила, что белорусские правозащитники и журналисты продолжают собирать доказательства случаев нарушения прав человека в стране, включая случаи пыток и жестокого обращения. "Но здесь большое значение имеет вопрос безопасности, в первую очередь безопасности правозащитников, защиты полученной информации и, конечно же, безопасности жертв и свидетелей", — сказала Андреюк. По ее словам, в ряде случаев люди, которые рассказывают о произошедшем, настаивают на том, чтобы предоставленная ими информация пока нигде не публиковалась.

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь отметил: "Мы снова обсуждаем важные вещи, которые происходят прямо на границе Евросоюза в последней диктатуре Европы, где люди борются с серьезными нарушениями прав человека. У нас было ощущение, и оно выразилось в принятой на прошлой неделе резолюции Европарламента, что меры, предпринятые до сих пор странами — членами ЕС против режима Лукашенко, являются недостаточными. Чтобы не быть разочарованными, мы должны соответствовать тем ожиданиям, которые есть у людей в Беларуси в их борьбе за свободу. И по моим ощущениям, очень легко выполнить то, чего от нас ожидают".

По словам Бедроня, ЕС должен поддержать международное расследование преступлений против человечности, совершенных в Беларуси, а также ввести более широкие санкции в отношении режима Лукашенко и его сторонников.

Евродепутат Андрюс Кубилюс (Литва) отметил, что расследование преступлений может проводиться с использованием механизма универсальной юрисдикции. В качестве примера он привел ситуацию с Максимом Хорошиным — владельцем цветочного магазина в Минске, который после задержания провел несколько часов в одном из РУВД, откуда был доставлен в больницу. Затем он был вынужден покинуть Беларусь и, находясь в Литве, обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование о применении к нему пыток. Генпрокуратура страны начала работу по этому заявлению. Кубилюс призвал другие страны последовать примеру Литвы.

Выступившие затем члены подкомитета по правам человека высказались в поддержку инициативы о создании международного органа по расследованию преступлений против прав человека в Беларуси, а также необходимости введения дальнейших санкций в отношении режима Лукашенко. Кроме того, они подчеркнули важность оказания помощи и поддержки всем, кто пострадал в результате насилия и пыток.