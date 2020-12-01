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Дата распечатки: 01.12.2020 12:19
 
01.12.2020 12:11 Политика, Общество

С начала протестов после выборов в Беларуси было задержано около 31 тысячи человек

Минск, 1 декабря. За ноябрь в Беларуси в рамках административных процессов осудили 2.383 человека, которые были задержаны во время различных акций протеста, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Задержанных судили преимущественно по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Из общего числа задержанных на протестах граждан, прошедших за прошлый месяц через суды, 713 были наказаны штрафами на общую сумму 383.832 рубля (14.216 базовых величин), 1.670 назначили административный арест общей сложностью 21.213 суток.

Согласно данным правозащитников, публиковавшимся в течение месяца, всего в ноябре по всей Беларуси задержаниям подверглись не менее 3,8 тыс. граждан.

С начала протестов после президентских выборов в Беларуси 9 августа в стране было задержано около 31 тыс. человек.

На данный момент 146 человек признаны политзаключенными. 

Захар Щербаков, БелаПАН.

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