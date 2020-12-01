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Дата распечатки: 01.12.2020 16:53
 
01.12.2020 16:38 Политика, Безопасность

Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ по видео-конференц-связи

Минск, 2 декабря. Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи.

Ожидается, что во время выступления Лукашенко "даст свою оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации", сообщила его пресс-служба.

Стороны "обсудят ситуацию в регионе организации и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление межпарламентского взаимодействия, приоритетные направления в деятельности ОДКБ".

БелаПАН.

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