Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ по видео-конференц-связи

Минск, 2 декабря. Александр Лукашенко 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи.

Ожидается, что во время выступления Лукашенко "даст свою оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации", сообщила его пресс-служба.

Стороны "обсудят ситуацию в регионе организации и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление межпарламентского взаимодействия, приоритетные направления в деятельности ОДКБ".